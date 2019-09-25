Вернидуб рассказал, как игроки Зари помогали детскому дому в Краснодоне до оккупации

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о благородный поступок своих подопечных во время их пребывания в Луганске.

"Когда мы ещё находились в Луганске, то футболисты нашли детский дом в Краснодоне и взяли его под своё крыло. Это здорово и говорит о том, что футболисты не просто люди, которые любят погулять, но и думают о социальных проблемах, которые есть у многих.

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Я тогда сказал ребятам, что они настоящие мужики. Их есть за что уважать и ценить. Мы это нигде не афишировали и не писали, а просто каждый месяц ездили, спрашивали, что нужно, и помогали. Считаю, что это настоящий мужской поступок", – цитирует Вернидуба UA-Футбол.

Сейчас Краснодон находится под контролем террористической группировки "ЛНР".

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