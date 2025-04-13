"Как мне сказали, вместо тех, кого уже нет – а у нас нет уже трех игроков, и столько же у Шахтера – могут сыграть другие футболисты, которые есть в заявке.

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Нет Драмбаева, Стецкова, Бизимана. Мендозы уже нет, уехал. Также как у них Степаненко, который забил. Зубков, Сикан – их уже также нет.

У нас был Лунев, играл первый тайм, мы его в перерыве поменяли на Микитишина. Лунев уже вообще не может в этой игре участвовать и быть даже в запасе, потому что мы его поменяли.

Было же окно трансферное до марта месяца и те, что попали в заявку, они же наши футболисты. Они могут выходить и играть. Те, кто был удален по карточке, тоже не могут участвовать в матче. Тот, кто играл, и я хочу другого поставить, то тогда этот, кто играл, он уже вообще не имеет права попадать в заявку. Вот и все. Все правила. Поэтому будем думать, разговаривать. Есть для этого наши руководители, которые скажут, что и как", – рассказал Вернидуб в комментарии FootballHub.

Напомним, 1 сентября матч 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер был прерван на 50-й минуте из-за воздушной тревоги при счете 1:0 в пользу дончан. Команды не смогли доиграть поединок и он был перенесен на 16 апреля.

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