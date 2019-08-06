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Вернидуб рассказал, чем занимается после ухода из Зари

16:03 200 Читати українською
Вернидуб рассказал, чем занимается после ухода из Зари
Юрий Вернидуб / Заря

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб рассказал о своем досуге во время профессионального перерыва.

"Английский изучаю, действительно, даже преподавателя нанял. А так, дрова привез, колю сейчас, к зиме готовлюсь. Живу как обычный человек.

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Но тренерская деятельность – это наркотик. Она будет со мной до конца жизни, потому что ничего другого я не умею", – сказал Вернидуб ютуб-каналу "Трендец".

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Напомним, Юрий Вернидуб этим летом покинул луганскую Зарю после 8 лет работы тренером команды. Сейчас специалист находится без работы.

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09:17
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Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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