"Я слился очень часто. Но при мне не было таких моментов. Если продавали футболистов, то за нормальные деньги. А не так, как случилось с Чеберко (Евгений перебрался в ЛАСК за 300 тысяч евро летом 2020-го – прим. Футбол 24). Как такое могло вообще произойти? Финансовые задолженности? Но они были и тогда, даже в два раза больше. Но это не цена такого игрока.

Вернидуб готов вернуться в Украину и возглавить середняка или новичка

Кого не хотел больше всего отпускать? Бонавентуре. Мне кажется, мы поспешили с его продажей, немного придержали бы, можно было подороже продать. Но опять же – это мое мнение. А как было бы, никто не знает", – сказал Вернидуб в интервью SportArenaTV.

К слову, украинский специалист большую часть своей тренерской карьеры (10 лет) провел в Заре. Последним местом работы 54-летнего тренера был солигорский Шахтер, откуда он ушел в конце августа, мотивировав свое решение семейными обстоятельствами.

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