Вернидуб: Ракицкий изменил свою позицию только тогда, когда увидел, что идет геноцид украинской нации
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб, который сейчас воюет на юге Украины, поделился мнением относительно Ярослава Ракицкого.
"Самое главное, что он понял. А все остальное – сейчас не то время, чтобы эти проблемы...
"Сегодня не может быть людей, которые посередине": Белик попытался оправдать Ракицкого, сравнив его с Европой
Я понимаю, что да – он полностью изменился. Надо уметь делать так, чтобы не наступать на грабли совсем. Чтобы потом никто не говорил, что "изменился" и о "сделанных выводах". А так – молодец, что изменил свою позицию и мнение. Но он ее изменил только тогда, когда действительно увидел, что идет геноцид украинской нации", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу Pressing.
Напомним, Ракицкий после десяти лет выступлений за Шахтер перешел в Зенит (после захвата Россией Крыма и оккупации Донбасса). Недавно украинец расторг контракт с питерцами и тренировался с харьковским Металлистом. Сегодня Ярослав снова в лагере Шахтера, за который накануне сыграл в благотворительном матче против гданьской Лехии.
"Я ненавиджу Росію, я ненавиджу російський прапор": легендарний прес-аташе покинув Зорю і рятує українських біженців