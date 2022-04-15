"Самое главное, что он понял. А все остальное – сейчас не то время, чтобы эти проблемы...

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Я понимаю, что да – он полностью изменился. Надо уметь делать так, чтобы не наступать на грабли совсем. Чтобы потом никто не говорил, что "изменился" и о "сделанных выводах". А так – молодец, что изменил свою позицию и мнение. Но он ее изменил только тогда, когда действительно увидел, что идет геноцид украинской нации", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу Pressing.

Напомним, Ракицкий после десяти лет выступлений за Шахтер перешел в Зенит (после захвата Россией Крыма и оккупации Донбасса). Недавно украинец расторг контракт с питерцами и тренировался с харьковским Металлистом. Сегодня Ярослав снова в лагере Шахтера, за который накануне сыграл в благотворительном матче против гданьской Лехии.

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