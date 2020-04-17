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Вернидуб пытается прервать полосу неудач против одного из лидеров: онлайн-трансляция матча Шахтер Солигорск – Слуцк

19:35 49 Читати українською
Вернидуб пытается прервать полосу неудач против одного из лидеров: онлайн-трансляция матча Шахтер Солигорск – Слуцк
Юрий Вернидуб / ФК Шахтар С

Шахтер из Солигорска принимает Слуцк в 5-м туре чемпионата Беларуси. Онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер Солигорск – Слуцк стартовал в 19:30. Команда Юрия Верндуба не слишком удачно начала сезон – всего 1 победа в 4 турах и 12 место в турнирной таблице с 5 набранными очками. Кроме того, Шахтер еще и уступил брестскому Динамо в первом полуфинале Кубка.

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Слуцк стартовал несколько лучше – команда разместилась на 4 позиции, имея в активе 7 пунктов. В случае победы Слуцк минимум на сутки единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

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Шахтар Солигорск – Слуцк: онлайн-трансляция матча

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Слуцк Слуцк Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Украинцы за рубежом Беларусь Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Мир Видеоновости
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