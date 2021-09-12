"Может ли стать проблемой для сборной Украины то, что Малиновский обижается на Петракова? Я так скажу. То, что он говорил с Малиновским – это, в первую очередь, Малиновского проблема. Пусть он опустится на землю грешную и думает не о себе, не о том, какой он футболист классный, а думает о команде и о сборной Украины.

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Как можно больше своих лучших качеств перенесет в сборную. А не обижается. Сегодня Малиновский обиделся, завтра еще кто-то обидится... Я что-то не слышал, чтобы Яремчук обижался.

Все футболисты должны понимать, что нет такого... У меня вообще интернационал в команде – 15 стран мира. Я им с первого дня сказал, что буду уважать ту религию, которая есть у каждого футболиста. Здесь есть и мусульмане, и христиане, и католики. Точно так же и они должны уважать не только свою религию, но и религию своих друзей и товарищей по команде. Так и Малиновский должен не обижаться, а работать и доказывать еще больше. Потому что он является игроком национальной сборной. А Петраков – главным тренером, у которого хорошая головная боль есть, кого лучше поставить. Как он видит свою схему и тактику, по которой он играет.

Шевченко же не вызывал Буяльского, хотя Виталий, на мой взгляд, был одним из лучших. Он как объяснил? Просто не видел в своей схеме, где его можно лучше использовать. Так же Петраков сейчас может не видеть Малиновского. Почему нет? Это жизнь. Надо прожить и это, нести это правильно, и выходя на ту же замену грызть землю, а не так, как он вышел, не оскорбляя Руслана, в игре с Францией. Тогда лучше вообще не выходить. Сказать, что я не готов. А делать услугу не надо.

Они же любят говорить в интервью, что любят Украину, родились в Украине. Ну тогда любите ее до конца, на деле. Выходите и грызите землю и доказывайте, что вы любите Украину. И вы ни на кого не обижаетесь, а готовы свою жертву принести в пользу команде, и в пользу результата сборной Украины", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

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