"Я и футболистам говорил, что такова наша жизнь: есть моменты, когда игрок приходит и уходит, точно так же и тренер. Самое важное – это не обманывать себя и оставаться человеком. Это (расставание с клубом – прим.) в нашей жизни неизбежно. Команда находится на первом месте, движется к чемпионству. Я хочу, чтобы они стали чемпионами – им это по силам. Коллектив хороший, футболисты хорошие – я думаю, что все получится.

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Как попрощался с игроками? Сказал, что они достойны чемпионства и они должны стать чемпионами. Другого пути нет. Я это говорил и в течение сезона у нас есть одна, самая важная цель – стать чемпионами Беларуси. Я думаю, они это прекрасно понимают.

Надеюсь, ребята доведут дело до конца. Буду следить, честно скажу, за каждой игрой и переживать не меньше, чем они. Мне очень бы хотелось, чтобы клуб Шахтер повторил достижение 2005 года.

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Завтра (разговор состоялся 1 сентября – прим.) полечу домой, приеду и отдохну немного. Хотя, не буду лукавить, за вчерашний день получил много звонков. Поэтому, есть над чем подумать. Но, честно, минимум неделю хочу спокойно все обдумать, проанализировать: что было правильно, что – нет. И двигаться дальше. Такова наша жизнь", – поделился Вернидуб в интервью официальному сайту Шахтера Солигорск.

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