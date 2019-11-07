Вернидуб прокомментировал свое назначение на пост главного тренера солигорского Шахтера

Украинский специалист Юрий Вернидуб дал первую пресс-конференцию в должности наставника Шахтера из Солигорска.

"Успел ли освоиться? В процессе. Посмотрел, где ребята работают, в каких условиях. Познакомился с игроками и персоналом.

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Всегда следил за чемпионатом Беларуси. Знал, что здесь в последние годы было три гранда: Динамо Минск, как бы они не выступали сейчас – это бренд; БАТЭ – многократный участник групповых этапов еврокубков; Шахтер – команда, которая всегда в тройке призеров. В нынешнем году о себе очень серьезно заявляет Динамо Брест.

Понимаю, что здесь хороший чемпионат. Взять даже тот факт, что его разыгрывают 16 клубов. На постсоветском пространстве мало осталось таких первенств. В Украине сейчас, например, 12 команд в Премьер-лиге. Да, есть планы, чтобы со следующего года было 14 команд, через год – 16. Я считаю, что это оптимальный вариант. В Беларуси это уже есть.

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Почему выбрал Шахтер? Во-первых, условия для работы очень хорошие: поля, база. Это меня подкупило. Второе – это то, что есть задача. Есть возможность и себя реализовать как тренера, и футболистам помочь в развитии. Есть все, чтобы, наконец, сделать этот шаг и достичь чемпионства. Я люблю, когда есть вызов. Сделаю все возможное, чтобы убедить ребят в том, что они могут это сделать. Подбор футболистов хороший", – цитирует Вернидуба пресс-служба Шахтера.

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