Вернидуб прокомментировал скандальное решение арбитра в пользу своей команды в битве за лидерство

Главный тренер Шахтера С Юрий Вернидуб поделился мыслями относительно ничьей 2:2 против БАТЭ в матче 13 тура чемпионата Беларуси.

"Хорошая игра. Понятно, что мы играли с многолетним чемпионом Беларуси, готовились серьезно, изучали соперника. В принципе, что хотели, то и поимели – особенно в первом тайме: и мяч забили, забивай еще те моменты, которые имели, возможно результат был бы другой. Во втором тайме надо отдать должное БАТЭ: заиграли веселее, начали выполнять достаточно много кроссов с фланга, чем и воспользовались, в принципе.

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Для нас самое важное, что мы не остановились, играли до конца и забили мяч, сыграли вничью. Мы не проиграли этот бой – все битвы еще впереди. Еще 17 туров впереди – надеюсь, нас ждут захватывающие игры. Будем биться до конца.

Нет, я не думаю, что нам повезло. А вы не считаете, что БАТЭ повезло? И сегодня, считаю, что мы не уступили. Назовите мне момент, где мы физически уступили команде БАТЭ. Наш второй гол – чистый, как его надо прокомментировать? Спорить с арбитром – это право соперника. Я никогда этого не делаю, с судьями не спорю, судьям ничего не рассказываю. Это бесполезно. Если судья дал свисток, то он его уже не отменит. Если не дал – значит уже не дал", – цитирует Вернидуба официальный сайт солигорского Шахтера.

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