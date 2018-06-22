Вернидуб прокомментировал продление контракта с Зарей

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после подписания нового соглашения с командой.

"Я работаю в Заре с 2010-го года. В следующем году будет уже девять лет. Это учитывая работу помощником главного тренера, и.о. главного тренера и работу главным тренером. Им я стал в 2012 году. Заря является для меня родной командой.

Вернидуб продлил контракт с Зарей

Самым памятным для меня стал сезон 2016/17. Мы играли в группе Лиги Европы с Манчестер Юнайтед. Все команды были очень серьезными. Дорогого стоила игра в Англии на легендарном стадионе Олд Траффорд. Плюс, тогда мы заняли третье место в чемпионате, одержав бронзовые медали.

Я думаю, срок моей работы в Заре уже немаленький. Плюс, если взять еще два года, которые я проведу в команде, то получится достаточно много. Если все будет хорошо, и в новом чемпионате получится достичь новых вершин и все будет получаться, то почему бы и не оставаться в команде? Меня все устраивает. Как я понимаю, и президента клуба, и генерального директора, тоже. Вместе постараемся достичь более высоких результатов", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.