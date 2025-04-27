– Ровная игра. Два равных соперника. С помощью ветра в первом тайме мы выглядели гораздо лучше. Во втором тайме все изменилось, и лучше уже был ЛНЗ. До перерыва у нас было два-три неплохих момента, которые мы не реализовали. После перерыва уже ближе к победе был ЛНЗ. Особенно в моменте, когда мы едва сами себе не привезли проблемы после потери мяча Иличем. Каждый хотел выиграть, но имеем ничью.

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– Вы уже сказали, что во втором тайме играли против ветра. Но ваша команда играла преимущественно дальними передачами, забрасывая мяч как можно дальше. Был ли в этом смысл, учитывая ветер?

- Не думаю, что эти длинные передачи мы делали для того, чтобы забросить подальше мяч. Проще играли – из-за ветра. Да, с этим я согласен. Так как играл ЛНЗ в первом тайме – также длинными передачами. Все шло до первого гола. Никто не хотел ошибиться и пропустить. Поэтому и такая игра была. Кроме этого было много неплохих розыгрышей, моментов со стороны обеих команд. Где-то не хватило мастерства в завершающей стадии, – приводит слова Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

К слову, сейчас Кривбасс занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ с 39-ю очками, однако у команды есть матч в запасе.

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