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Вернидуб продлил контракт с Зарей

19 июня 14:42 142 Читати українською
Вернидуб продлил контракт с Зарей
Юрий Вернидуб / Фото ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб продлил соглашение с клубом.

Вернидуб подписал новый контракт с луганской Зарей сроком на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Вернидуб был назначен исполняющим обязанности главного тренера Зари 27 ноября 2011, а 2 мая 2012 стал полноценным наставником. На посту главного тренера Вернидуб сменил Анатолия Чанцева.

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Юрий Николаевич рекордсмен Зари по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера Премьер-лиги. При нем луганчане стали регулярными участниками Еврокубков, дважды играли в групповом этапе Лиги Европы, впервые в истории вышли в полуфинал Кубка Украины.

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Главное Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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