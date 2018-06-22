Вернидуб продлил контракт с Зарей

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб продлил соглашение с клубом.

Вернидуб подписал новый контракт с луганской Зарей сроком на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Вернидуб был назначен исполняющим обязанности главного тренера Зари 27 ноября 2011, а 2 мая 2012 стал полноценным наставником. На посту главного тренера Вернидуб сменил Анатолия Чанцева.

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Юрий Николаевич рекордсмен Зари по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера Премьер-лиги. При нем луганчане стали регулярными участниками Еврокубков, дважды играли в групповом этапе Лиги Европы, впервые в истории вышли в полуфинал Кубка Украины.

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