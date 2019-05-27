Вернидуб признан лучшим тренером 31-го тура УПЛ

УПЛ признала наставника Зари Юрия Вернидуба лучшим тренером 31-го тура.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте объявило имя лучшего тренера 31-го тура. Им стал главный тренер Зари Юрий Вернидуб.

Вернидуб – о матче против Мариуполя: Победит тот, кто больше этого хочет

Победа над Александрией улучшила шансы луганчан завершить сезон на 4 месте. Заря на 2 очка опережает Мариуполь, с которым встретится в последнем туре УПЛ.

Напомним, недавно Вернидуб был признан лучшим тренером Украины в 2018 году.

Заря в сверхважном матче переиграла Александрию и сделала решительный шаг к 4 строчке