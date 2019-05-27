toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Вернидуб признан лучшим тренером 31-го тура УПЛ

12:58 3 Читати українською
Вернидуб признан лучшим тренером 31-го тура УПЛ
Юрий Вернидуб / фото: ФК Заря

УПЛ признала наставника Зари Юрия Вернидуба лучшим тренером 31-го тура.

29’ Артём Громов
44’ Максим Лунев
68’ Дмитрий Хомченовский
 
Алексей Довгий 12’
12’ Алексей Довгий
29’ Артём Громов
44’ Максим Лунев
68’ Дмитрий Хомченовский

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте объявило имя лучшего тренера 31-го тура. Им стал главный тренер Зари Юрий Вернидуб.

Вернидуб – о матче против Мариуполя: Победит тот, кто больше этого хочет

Победа над Александрией улучшила шансы луганчан завершить сезон на 4 месте. Заря на 2 очка опережает Мариуполь, с которым встретится в последнем туре УПЛ.

Напомним, недавно Вернидуб был признан лучшим тренером Украины в 2018 году.

Заря в сверхважном матче переиграла Александрию и сделала решительный шаг к 4 строчке

blog_ava
"Это – ложь": Суркис заявил, что Наполи не делал предложения по трансферу Цыганкова
00:30
433
Теги
Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб УПЛ Заря - Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
2
час
:
32
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук