"Тренерская судьба такова, что когда команда идет в лидерах и показывает хорошие результаты – это один момент, а когда часто уступает, а у нас такие серии были, это другое. Всегда считаю, что при неудачных результатах тренеру нужно разобраться в себе, а не искать виновных среди футболистов, поэтому я уверен, что тренер должен искать причины в себе, прежде всего.

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Благодарен руководству Кривбасса, а именно президенту Константину Федоровичу Караманицу. Мы с ним тогда побеседовали. Он, как психолог, меня успокоил, сказал, нужно продолжать работать, все получится. Пока имеем, что имеем, но, надеюсь, все наладится. Где-то усилим точечно команду зимой, будем работать", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, Кривбасс ужасно начал нынешний сезон. Юрий Вернидуб еще в начале сентября начал публично говорить, что может попрощаться с клубом. Вскоре команда одержала первую победу, а в ноябре вообще выдала отличную серию, благодаря которой покинула зону вылета.

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