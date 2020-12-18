Вернидуб признался, как Заря помешала ему принять одно из предложений
Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб вспомнил, как не покинул луганский клуб несмотря на выгодные предложения.
"Я не скрываю этого. Жалею, что тогда не сделал этот шаг, очень жалею. На тот момент люди пользовались моим характером и порядочностью. То у меня полгода контракта оставалось и я не мог бросить команду, то еще что-то. Я слушался.
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Не хотел подставляться и бросать команду. Хорошие предложения были в финансовом плане. Я тоже человек, что греха таить, тоже хочется заработать и обеспечить свою старость", – отметил Вернидуб в интервью Sportarena.
Напомним, Юрий Николаевич возглавил луганчан в 2011 году и проработал в клубе 8 лет, после чего перешел в солигорский Шахтер.
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