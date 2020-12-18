"Я не скрываю этого. Жалею, что тогда не сделал этот шаг, очень жалею. На тот момент люди пользовались моим характером и порядочностью. То у меня полгода контракта оставалось и я не мог бросить команду, то еще что-то. Я слушался.

Вернидуб готов вернуться в Украину и возглавить середняка или новичка

Не хотел подставляться и бросать команду. Хорошие предложения были в финансовом плане. Я тоже человек, что греха таить, тоже хочется заработать и обеспечить свою старость", – отметил Вернидуб в интервью Sportarena.

Напомним, Юрий Николаевич возглавил луганчан в 2011 году и проработал в клубе 8 лет, после чего перешел в солигорский Шахтер.

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