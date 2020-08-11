Вернидуб признался, что ничего не знает о своем первом сопернике в еврокубках

"Из трех клубов, с которыми мы могли встретиться, Пяст был, пожалуй, самым сложным соперником. Мы же с ними играли на сборах. У польского клуба программа спаррингов тогда уже завершалась, мы же свою только начинали. Хотя так тоже сложно было оценивать, но команда понравилась очень. Не зря они являются постоянными участниками еврокубков, недавно были чемпионами Польши.

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Что касается наших соперников по первому раунду, то, честно скажу, особо не знаком с чемпионатом Молдовы, поэтому не могу ничего конкретного сказать о Сфынтул Георге. Но у нас есть время, чтобы посмотреть и подготовиться.

Раунд будет состоять из одного матча и он будет домашний. А любая игра дома – есть игра дома. Пусть нам предстоит играть и без зрителей. Команду в Солигорске любят, поэтому, уверен, что так или иначе мы будем чувствовать поддержку", – цитирует Вернидуба официальный сайт клуба.

Напомним, солигорский клуб в первом раунде квалификации Лиги Европы сыграет против молдавского Сфынтул Георге. Встреча состоится 27 августа в Беларуси.

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