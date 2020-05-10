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Вернидуб признал, что его Шахтер не заслуживал победить Витебск

22:05 21 Читати українською
Вернидуб признал, что его Шахтер не заслуживал победить Витебск
Юрий Вернидуб / фото: ФК Шахтер С

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб прокомментировал ничью своей команды с Витебском в 8-м туре чемпионата Беларуси (0:0).

"Игра ничейная – без моментов, без голов. Все в центре поля. Мы не наработали на то, чтобы выиграть. Думаю, наш соперник – тоже. Вышла боевая игра.

Тотальный нефарт ребят Вернидуба в видеообзоре матча Витебск – Шахтер С

У нас было больше контроля, но доходили до штрафной, а там – тупик. Так, наверное, сегодняшняя игра и должна была закончится. Если бы кто-то забил, другой команде было бы обидно", – цитирует Вернидуба пресс-служба Шахтера.

Накануне отчетного поединка команда украинского специалиста имела хорошие шансы приблизиться к лидерам, ведь Слуцк и Торпедо свои поединки 8-го тура выиграть тоже не смогли. Однако "горняки" так и не смогли превратить солидное игровое преимущество в забитые голы, и, набрав 12 очков, поднялись на 6 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. У Витебск на один зачетный пункт меньше и 9 строчка.

Шахтер Вернидуба не смог обыграть Витебск и упустил шанс приблизиться к лидерам

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Беларусь Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск
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