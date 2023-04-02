"Эмоции зашкаливают. Очень благодарен ребятам. Меня когда-то спрашивали, когда эту команду можно будет назвать "мужиками". Отныне ребята заслуживают это прозвище. Они продемонстрировали, что они команда. Несмотря на удаление.

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Доиграли, забили, выстояли. Тем более, у нас были кадровые программы. Не было Капича, Дебелко, Вернидуба, Сарнавского, Татаркова. Но я был спокоен. Говорил ребятам, что они знают, что делать и ничем не хуже тех, кто игру пропускал.

Хочу пожелать побед в дальнейшем и Вересу. Хороший стадион, прекрасное поле, неплохая команда. У меня была такая серия на старте сезона. Это все пройдет. Главное не мешать Юрию Вирту работать", – цитирует Вернидуба официальный сайт Вереса.

Напомним, после 19-ти туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет на шестой строчке, набрав 25 очков.

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