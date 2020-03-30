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Вернидуб присмотрел для солигорского Шахтера нового форварда

08:52 156 Читати українською
Вернидуб присмотрел для солигорского Шахтера нового форварда
Юрий Вернидуб нашел форварда для Шахтера / ФК Шахтер Солигорск

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал, какая позиция в его команде нуждается в усилении.

"Мне хотелось бы еще в команду нападающего. Такого, как Архипов из Городеи. Мне футболисты такого типа нравятся. Наглый, может зацепиться за мяч. То, что нужно Шахтеру.

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Я не в курсе, интересовался ли им Шахтер в межсезонье. Но мне такие футболисты нравятся. В схеме с ромбом два центральных форварда должны быть агрессивными. Как Архипов", – сказал Вернидуб в эфире телеканала Беларусь 5.

Напомним, что во 2 туре чемпионата Беларуси команда Вернидуба обыграла Городею со счетом 2:0.

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Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Городея Украинцы за рубежом
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