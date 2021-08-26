Выход с Шерифом в Лигу чемпионов гарантирует Юрию Вернидубу место в истории.

55-летний специалист стал лишь вторым украинцем, который выводил свою команду в групповой этап Лиги чемпионов, информирует SportArena.

Вернидуб настраивал Шериф на подвиг дерзкими заявлениями тренера соперников

Дебютантом стал Сергей Ребров с венгерским Ференцварошем в прошлом сезоне. Ранее украинские тренеры проходили в групповой этап ЛЧ исключительно с отечественными командами. Это Валерий Лобановский, тот же Сергей Ребров, Йожеф Сабо, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко (все – Динамо) и Виктор Прокопенко (Шахтер).

Напомним, сегодня (26 августа) в 19:00 начнется жеребьевка группового этапа ЛЧ, на котором Шахтер, Динамо и Вернидуб узнают своих соперников.

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