Вернидуб пострадал от надменности хорватских журналистов перед матчем ЛЧ
Шериф получил дополнительную дозу мотивации окончательно выбить загребское Динамо из Лиги чемпионов.
Как известно, на своем поле молдавский клуб сенсационно разгромил хорватов со счетом 3:0, но даже это не заставило местных журналистов проявить должное уважение.
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Накануне ответного матча наставник Шерифа Юрий Вернидуб и полузащитник команды Себастьен Тилль пришли на традиционную пресс-конференцию, но продолжалась она недолго. Украинский специалист во вступительном слове засыпал хорватов комплиментами, но им, очевидно, было не очень интересно.
После комментариев тренера и игрока Шерифа в конференц-зале возникла неловкая пауза – хорватские журналисты не задали ни одного вопроса! В конце концов, Вернидуб сдержанно поблагодарил присутствующих и покинул помещение.
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