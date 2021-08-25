Как известно, на своем поле молдавский клуб сенсационно разгромил хорватов со счетом 3:0, но даже это не заставило местных журналистов проявить должное уважение.

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Накануне ответного матча наставник Шерифа Юрий Вернидуб и полузащитник команды Себастьен Тилль пришли на традиционную пресс-конференцию, но продолжалась она недолго. Украинский специалист во вступительном слове засыпал хорватов комплиментами, но им, очевидно, было не очень интересно.

После комментариев тренера и игрока Шерифа в конференц-зале возникла неловкая пауза – хорватские журналисты не задали ни одного вопроса! В конце концов, Вернидуб сдержанно поблагодарил присутствующих и покинул помещение.

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