Вернидуб после слабого старта играет против аутсайдера белорусского чемпионата – видеотрансляция матча

Юрий Вернидуб с солигорским Шахтером поехал в гости к новичку Высшей лиги Беларуси Смолевичам. Онлайн-видеотрансляцию поединка можно посмотреть на "Футбол 24".

Матч 4-го тура чемпионата Беларуси Смолевичи – Шахтер С начался в 17:00 по киевскому времени. Видеотрансляция от Football Hub доступна непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Юрий Вернидуб не слишком успешно стартовал во главе солигорской команды – 4 очка за 3 тура. Прошлая неделя выдалась очень тяжелой для украинского специалиста: сначала Шахтер не сумел переиграть Неман в чемпионате, а затем проиграл Милевскому и Нойку в кубке.

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Смолевичи – Шахтер Солигорск: видеотрансляция матча