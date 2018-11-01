Вернидуб: После матча спросил у судьи, почему одинаковые моменты трактуются по-разному

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал победу по пенальти над Десной в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Кубковые игры всегда отличаются характером, поэтому прекрасно понимали, что будет нелегко. В чемпионате дома проиграли Десне 2:0. Сегодня ребята проявили характер. Проигрывали по ходу матча 1:0. Сравняли счет, а затем по пенальти нам повезло больше.

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Рад, что мы прошли дальше. Хотя шансы были равны. Возможно, небольшое преимущество было на нашей стороне, но моменты были как у нас, так и у них.

Честно скажу: мы не тренировали одиннадцатиметровые удары. Вы знаете, что у нас пенальти исполняет Игорь Харатин. К сожалению, в игре с Мариуполем не использовал свой шанс Владислав Кочергин, и в итоге мы проиграли 3:2. Сегодня, слава Богу, серьезно подошли к этому аспекту и реализовали все удары, за что я ребятам благодарен. Заури выручил в нужный момент, поэтому и выиграли.

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О чем беседовал с арбитром после окончания матча? Я с судьями не спорю. Просто спросил, почему одинаковые моменты трактуются по-разному. Вот и все. Не вижу смысла что-то обсуждать. Свисток был, и ничего больше не произошло", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.