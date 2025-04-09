Главный тренер криворожан Юрий Вернидуб в который раз вписал свое имя в историю украинского футбола.

В 23-м туре чемпионата Украины Александрия минимально одолела Кривбасс (1:0). Этот поединок стал для наставника "бело-красно-черных" 300-м в качестве главного тренера в чемпионатах Украины, сообщает клубная пресс-служба.

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59-летний специалист стал лишь пятым коучем, которому покорилась эта отметка. В 81 матче Вернидуб тренировал Кривбасс, еще в 219 – луганскую Зарю. В 300 играх он одержал 129 побед, 75 ничьих и 96 раз проиграл. Разница мячей – 408:343.

Топ-5 наставников УПЛ, которые пересекли отметку в 300 матчей:

1. Мирон Маркевич – 623 игры

2. Николай Павлов – 546

3. Мирча Луческу – 432

4. Виталий Кварцяный – 341

5. Юрий Вернидуб – 300

Напомним, Юрий Николаевич начал тренерскую карьеру в запорожском Металлурге. Кроме Зари и Кривбасса работал также с солигорским Шахтером (Беларусь) и тираспольским Шерифом (Молдова).

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