"Эта мечта была всегда. Но я понимаю, что этого не будет. Где Вернидуб, а где... Сама Ассоциация футбола наша... Ну, ты что. Там совсем другие планы.

"Я единого не понял": Вернидуб – о Петракове, который возглавил сборную Армении и вызвал игроков из России

А еще такой, как я, который может сказать все что угодно. Люблю говорить то, что думаю", – резюмировал Вернидуб в интервью Sport Arena.

Напомним, временно обязанности главного тренера исполняет Руслан Ротань. Президент УАФ Андрей Павелко пообещал, что до спарринга с Германией (12 июня) наша сборная получит постоянного коуча.

Сборная Украины – всадник без головы: Ротань не нужен, альтернативный кандидат и фактор Мудрика