Азербайджанский Нефтчи решил не продолжать сотрудничество с Самиром Аббасовым, контракт которого завершился по завершении сезона.

Шериф официально попрощался с Вернидубом

Сменить его могут Юрий Вернидуб или Виктор Гончаренко, сообщает azerisport. Руководство клуба должно принять решение до 14 июня.

Напомним, Юрий Николаевич прекратил сотрудничество с молдавским Шерифом, который впервые в истории вывел в групповой этап Лиги чемпионов и даже сумел обыграть мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину тренер вступил в ВСУ. Сейчас ходят слухи о назначении его наставником Кривбасса.

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