Вернидуб: Почему бы не попробовать свои силы в чемпионате Казахстана?

Экс-тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о вариантах продолжения карьеры.

"Сейчас нужно отдохнуть, и с новыми силами в работу. Будут предложения – однозначно пойду.

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Многие шутят, говорят: "Вот куда он – в Казахстан?" А почему бы и нет? Мне бы хотелось попробовать. В Казахстане тоже есть команды, которые, поверьте мне, заслуживают внимания, и, если поступит предложение, соглашусь.

Мне два года назад поступала финансово очень хорошее предложение. У меня на тот момент еще был контракт. Я такой человек, что на полпути не остановится, и ответил, что когда буду без клуба, тогда возможно", – рассказал Вернидуб в интервью XSportVlog.

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