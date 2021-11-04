"Сложная игра против сильного соперника. Играли с достоинством, забили красивый гол, но совершали ошибки. Двигаемся дальше, осталось два матча.

Второе подряд поражение Вернидуба в видеообзоре матча Шериф – Интер – 1:3

Шериф хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов", – цитирует Вернидуба сайт УЕФА.

После 4-х туров группового этапа Лиги чемпионов Шериф расположился на третьей строчке с 6 очками. Подопечные Вернидуба опережают Шахтер, у которого всего один зачетный балл. Напомним, в первой встрече "горняки" сенсационно уступили Шерифу (0:2).

Вернидуб с Шерифом снова бессилен против Интера: худший матч нашего тренера, Шахтер подталкивают к пропасти