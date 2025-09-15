Известный украинский тренер Юрий Вернидуб заявил, что пока не планирует возвращаться к работе.

"Я дома, пока ничего нет. Не читайте ту ложь, что пишут, там ничего правдивого нет. Я дома сейчас", – сказал Вернидуб в комментарии Tribuna.

Вернидуб может возглавить национальную сборную Молдовы, – источник

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство Карпат встречалось с 59-летним наставником. Впоследствии сообщалось, что бывший специалист может возглавить сборную Молдовы.

К слову, Вернидуб за свою карьеру успел поработать с запорожским Металлургом, луганской Зарей, тираспольским и солигорским Шахтером и Кривбассом. С июня 2025 года находится без работы.

