– Футбол понравился, думаю, всем уже с первых минут. Выиграли 3:0. Где-то нам повезло, что было удаление у Зари, это облегчило нам немножко ситуацию на второй тайм. Но по игре, мне кажется, что мы намного лучше выглядели, было много ударов, были забитые мячи. Наконец прервали “черную полосу”, это самое главное, и где-то психологически ребята должны поверить в себя и двигаться дальше.

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Хочу поздравить с великим праздником Пасхи всех и каждого. Спасибо всем украинцам, тем, кто борется за нашу неньку-Украину, особенно тем ребятам, которые на передовой. Хочется поздравить и пожелать, главное, здоровья, мира, победы, спокойствия для всех нас. Вы же видите, сегодня сыграли: ни одной сирены.

– Оцените игру Юрчеца, который сегодня дебютировал за Кривбасс в УПЛ.

– Мне очень понравилась его игра. Во-первых, он хорошо работает на тренировках. Ян – очень спокойный, рассудительный, профессионал, одним словом. Поэтому мы решили дать ему шанс. Я думаю, что мы с этим угадали. Он очень неплохо провел матч, это дебютный поединок для него. Если брать по 5-балльной системе, то он сыграл на "пятерку".

Рад, что этот парень у нас, и что он действительно проявил себя. Я очень рассчитываю на то, что он с каждой игрой будет прибавлять и расти еще больше. Молодой футболист, скорость есть, он может сыграть как крайнего защитника, так и крайнего нападающего.

– Ндомбази сегодня забил, но его потенциально дебютный гол не засчитали. Как вы считаете, не сломает ли психологически его этот момент?

– Я вам скажу, что мне очень нравится также и этот футболист. Он вторую игру подряд выходит на замену. У него есть очень много моментов, которые он умеет использовать. Также есть скорость, хороший дриблинг и техника. То, что не засчитали его гол, я думаю, у него еще все впереди - его забитые мячи.

И он, кроме того, что на атаку хорошо работает, также очень хорошо отрабатывает на защиту. И вы это видите. Поэтому рад за Ноа. Я думаю, он также будет прогрессировать. Это один из тех футболистов, также молодых, которые должны добавить искры Кривбассу, – сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Сейчас Кривбасс занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ с 38-ю очками, однако у команды есть еще один матч в запасе.

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