Вернидуб официально возглавил солигорский Шахтер

Украинский тренер Юрий Вернидуб официально представлен в статусе наставника солигорского Шахтера.

Официальный сайт белорусского клуба сообщил о начале сотрудничества с экс-тренером луганской Зари. О деталях контракта пока не сообщается. В тренерский штаб Вернидуба вошли Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

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В связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Руководить командой в матче со Славией будет Сергей Никифоренко.

Отметим, что солигорский Шахтер сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси 2018/19, уступая Динамо Брест и БАТЭ.

Напомним, Юрий Вернидуб родился в 1966 году в Житомире. В статусе игрока выступал за Колос (Никополь), Прикарпатье, Металлург, Хемницер (Германия), Торпедо (Запорожье) и Зенит. В 2007 году возглавил запорожский Металлург, а с 2011 по 2019 год работал главным тренером луганской Зари. Под руководством Вернидуба команда выходила в групповой турнир Лиги Европы, играла в финале Кубка Украины и становилась бронзовым призером УПЛ.

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