"Знаю, что будет нелегко – очень тяжело, потому что команда высокого уровня, у них достаточно много бразильцев, шутя говорю, что практически сборная Бразилии. Думаю, они выйдут собраными, они тоже захотят доказать, что они – Шахтер Донецк – клуб, представляющий Украину. Они довольно мало набрали очков в копилку, что меня тоже очень не радует.

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Я очень расстроен, что Динамо, Шахтер и Заря очень мало в этом году взяли очков. И вы знаете, что в следующем году уже будет без выхода команды непосредственно в группу, а будут бороться за то, чтобы туда попасть – так же, как и мы. Только мы с первого раунда, допустим, они будут с третьего, по моему мнению, и по плей-офф, поэтому я думаю, что будет очень нелегкая игра", – отметил Вернидуб в эфире FMF TV.

Добавим, что все украинские клубы прекратили участие в еврокубках в сезоне 2021/22. Шериф Вернидуба опередил Шахтер в группе D, лишив "горняков" шансов на участие в Лиге Европы.

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