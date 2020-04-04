Вернидуб: Очень плохой результат игры против Немана, ответственность за это на мне

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от ничьей в поединке 3-го тура чемпионата Беларуси против Немана.

"Очень плохой результат. Я это прекрасно понимаю. Нужно работать. Если посмотреть, как против нас играют – все команды действуют от обороны, "закрываются" на своей половине. Нужно раскрывать. Мы работаем над этим. Все замены сегодня были направлены только на атаку, все атакующие игроки, которые есть в наличии, сегодня были на поле.

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К сожалению, не хватает где-то этой последней передачи. Здесь надо отдать должное Неману. Они очень компактно и добротно оборонялись. Нам пока голы действительно даются сложно. Есть убойные моменты, но, к сожалению, они остаются нереализованными. Может быть расслабленность при завершающем ударе, может быть что-то другое.

Я понимаю, что сейчас у нас плохие результаты. Особенно, в домашних матчах: поражение и ничья – одно очко взяли. Надо, значит, перетерпеть, есть над чем работать. Плюс, поля пока не лучшего качества. Не хочется упрекать, но оно сегодня было жестковатым, мяч дробил.

Поэтому где-то лишнее касание приходилось делать. Однако, мне не в чем упрекнуть своих футболистов. Они старались и выполняли то, что я им говорил. Здесь, в первую очередь, ответственность на мне", – приводит слова Вернидуба официальный сайт солигорского Шахтера.

Напомним, подопечные Вернидуба не смогли обыграть Неман, расписав безголевую ничью.

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