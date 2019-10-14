Вернидуб оценил возможность трудоустройства в Польше

Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб неоднозначно прокомментировал слухи о возможности занять кресло тренера Легии.

"Эти слухи надо понимать несколько иначе. Агенты предлагают Легии кандидатуры, но, по моей информации, варшавский клуб пока их не рассматривает.

Вернидуб может продолжить тренерскую карьеру в Польше

По моему мнению, нынешний тренер Легии Александар Вукович останется. Он точно выведет команду на принципиальные матчи с Лехом (19 октября) и Видзевом (30 октября).

Если результаты команды не улучшатся, то вполне возможно, что зимой Вуковича уволят", – сказал Вернидуб для Football Hub.

Напомним, 53-летний украинский специалист летом покинул пост главного тренера Зари. После 11-ти туров чемпионата Польши Легия находится на 9-й строчке турнирной таблицы.

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