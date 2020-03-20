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Вернидуб оценил вероятность перехода своего сына в Шахтер Солигорск

13:33 80 Читати українською
Вернидуб оценил вероятность перехода своего сына в Шахтер Солигорск
Юрий Вернидуб / ФК Шахтер Солигорск

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб сомневается, что его сын Виталий захочет перейти в белорусскую команду.

"Ему уже 32 года. Думаю, у него все хорошо в Украине. Хотя у него и заканчивается контракт летом, думаю, при той игре, которую он показывает в Заре, если ему не предложат продолжить, то, думаю, проблем у него не будет найти команду в Украине.

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Не знаю, как у меня здесь сложится. Сегодня так, а завтра может быть все по-другому. Это же такое, это наша жизнь, надо быть к этому готовыми. Думаю, Виталий в Беларусь не согласится переехать, потому что у него семья. Если он и поедет, думаю, у него мечта поехать в какой-нибудь европейский клуб, пусть и низший дивизион, но пожить в Европе ради семьи и ребенка", – сказал Вернидуб Youtube-каналу FootballHub.

Отметим, что в текущем сезоне Виталий Вернидуб сыграл за Зарю 17 матчей в УПЛ и забил 1 гол. Его контракт с луганским клубом рассчитан до конца июня 2020 года.

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