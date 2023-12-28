"Я очень доволен всей командой, всеми ребятами, которые есть в Кривбассе, и которые пришли. Если бы у каждого из них не было бы доверия к тренерскому штабу и руководству ФК Кривбасс, такого подъема у них не было. И это очень хорошо, что они понимают каждого тренера, весь тренерский штаб, в том числе и меня, и это действительно добавляет им ту трансферную стоимость, которая у них есть на этот момент.

Вернидуб признан лучшим тренером УПЛ 2023

Также очень доволен каждым из них, самоотдачей и той работой, которую они демонстрируют на каждой тренировке и матчах чемпионата. Мы с ними встретились, поговорили, поставили себе цель, что мы должны быть сбалансированной, дисциплинированной, классной командой, которая хочет чего-то достичь.

На сегодняшний момент мы пока не добились ничего, а это достижение мы увидим в конце чемпионата. Мои футболисты понимают, что каждая игра, которая осталась в следующих 13 турах, будет для нас как финал. Еще есть над чем работать, и мы будем идти к максимально возможному результату. Мы с тренерами уверены, что это еще не игровой пик у ребят, что можно добиваться еще лучших результатов. Я очень на это рассчитываю", – цитирует Вернидуба клубная пресс-служба Кривбасса.

Напомним, Кривбасс на зимнюю паузу пошел лидером турнирной таблицы УПЛ, набрав 34 очка. Столько же в СК Днепр-1, но он уступает криворожцам по дополнительным показателям.

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