"Динамо и Брюгге – это две одинаковые команды на данный момент. Шансы 50 на 50. У Брюгге в Лиге чемпионов довольно непростая группа была, и они показывали неплохой футбол. Так же, как и Динамо Киев.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер узнали первых соперников

Во второй паре предпочтение отдам Шахтеру. Думаю, "горняки" пройдут дальше", – сказал Вернидуб в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Динамо первый матч проведет дома, а Шахтер – на выезде.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – не самые плохие соперники Динамо и Шахтера, топовые пары для клубов АПЛ