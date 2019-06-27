Вернидуб оценил перспективы Караваева в Динамо

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал возможный переход Александра Караваева в Динамо.

"Надеюсь, что Караваев без проблем впишется в игру Динамо. Саша прекрасный человек, у него замечательный характер. Караваев является основным игроком нашей сборной.

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Он может одинаково полезно сыграть как на позиции правого защитника, так и правого вингера. Точно так же и под нападающим.

Поверьте мне, если его поставить на любую позицию, матч он не провалит. Желаю Саше удачи и игры на прежнем высоком уровне, как и раньше. Даже выше", – цитирует Вернидуба Спорт-Експрес.

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