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Вернидуб: Обвинять Ракицкого в сепаратизме неправильно, он нормальный парень

22:39 122 Читати українською
Вернидуб: Обвинять Ракицкого в сепаратизме неправильно, он нормальный парень
Ярослав Ракицкий

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб поделился своим мнением о скандальном трансфере Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Ракицкий – сепаратист? Так обвинять неправильно, нельзя. У каждого своя жизнь.

Думаю, когда он переходил (в Зенит, – прим), то все понимал. Я не могу так назвать его. Прекрасно знаю этого футболиста – нормальный человек, нормальный парень.

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У него, наверное, есть свои мухи в голове. Но они у каждого есть, у меня их не меньше, чем у Ракицкого", – сказал Юрий Вернидуб в интервью Xsport.

Напомним, что в январе Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, после чего его больше не вызывали в сборную Украины.

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Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Россия Сборная Украины Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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