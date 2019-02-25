Вернидуб объяснил, почему украинские тренеры не работают в Европе

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился мыслями о работе отечественных тренеров за рубежом.

"Думаю это, прежде всего, из-за незнания языков. Не стесняюсь это сказать: если бы я знал язык, то, возможно, уже работал бы в другой стране.

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К сожалению, я не выучил, а сейчас уже душа к этому не лежит", – признался Вернидуб в комментарии YouTube-каналу ТRЕНДЕЦ.

Отметим, что 53-летний тренер работает с луганской Зарей с 2011 года. Во время игровой карьеры он выступал в немецком Хемницере и питерском Зените, а также за ряд украинских клубов.

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