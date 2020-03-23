Вернидуб объяснил, почему не может забрать игроков УПЛ в свой Шахтер

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб выделил сложности, которые возникают во время переговоров с клубами УПЛ.

"За чемпионатом Украины я слежу, но пока нет такого варианта, чтобы я мог забрать оттуда футболиста.

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Или у него контракт долгосрочный, и я понимаю, что он будет стоить очень дорого. Все равно будут требовать какой-то выкуп. Они знают, что он едет в другую страну, хотя и постсоветскую, поэтому все равно будут требовать", – обьяснил Вернидуб в комментарии ПроФутбол.

Напомним, солигорский Шахтер занял третье место чемпионата Беларуси 2019 года. Новый розыгрыш "горняки" начали с поражения от Торпедо Жодино (0:1).

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