Экс-тренер Зари Юрий Вернидуб, который в свое время работал с обоими голкиперами, поделился мыслями относительно их перспектив.

"Понятно, что Лунин – игрок Реала. Но я бы предпочел Никиту Шевченко. Как говорят, дважды в одну реку не вступают, а Никита взял и вступил.

"Пятову надо красиво уйти": Федорчук выделил фаворитов на место в воротах на Евро-2020 и не верит в Лунина

Считаю, он сейчас один из лидеров. Перенес сложную травму, восстановился. Он однозначно сильнее Лунина. А у Андрея еще все впереди", – сказал Вернидуб в интервью SportArenaTV.

Напомним, накануне Заря подписала с Шевченко новый контракт до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел за луганскую команду 13 матчей, в которых пропустил 18 голов и четыре раза сохранял свои ворота "сухими".

Лунін мучиться через страхи Зідана – принизлива роль і невтішний прогноз з Іспанії