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Вернидуб не нашел виновного в вылете от Динамо Брест с полуфинала Кубка Беларуси

21:15 88 Читати українською
Вернидуб не нашел виновного в вылете от Динамо Брест с полуфинала Кубка Беларуси
Юрий Вернидуб / Фото Шахтер Солигорск

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от эпического прощания с Кубком Беларуси.

"Хорошая встреча. Я думаю, такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси. Больше мне сказать нечего. Могу низкий поклон адресовать тем людям, которые пришли, поддержали команду даже в это время, в этот час.

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Ну а футболистам низкий поклон за эту игру, за ту самоотдачу, что показали. Не хватило немного, бывает. Самое важное, мы показали, что мы команда. Я горжусь каждым из своих футболистов", – цитирует Вернидуба pressball.by.

Напомним, Шахтер победил брестское Динамо (4:2) в полуфинале Кубка Беларуси, но для прохода дальше этого оказалось недостаточно (первый матч – 0:2).

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Мир Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск
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