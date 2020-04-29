Вернидуб не нашел виновного в вылете от Динамо Брест с полуфинала Кубка Беларуси

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от эпического прощания с Кубком Беларуси.

"Хорошая встреча. Я думаю, такие игры добавляют драйва для всего чемпионата Беларуси. Больше мне сказать нечего. Могу низкий поклон адресовать тем людям, которые пришли, поддержали команду даже в это время, в этот час.

Вернидуб сотворил сумасшедший камбэк, но не вышел в финал Кубка Беларуси – 4 гола за 16 минут после замены Милевского

Ну а футболистам низкий поклон за эту игру, за ту самоотдачу, что показали. Не хватило немного, бывает. Самое важное, мы показали, что мы команда. Я горжусь каждым из своих футболистов", – цитирует Вернидуба pressball.by.

Напомним, Шахтер победил брестское Динамо (4:2) в полуфинале Кубка Беларуси, но для прохода дальше этого оказалось недостаточно (первый матч – 0:2).

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб