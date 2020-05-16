Вернидуб назвал залог победы, которая приблизила его Шахтер к лидерам

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб прокомментировал победу над Славия-Мозырь в 9-м туре чемпионата Беларуси (2:0).

"Я рад за ребят, рад, что начали выигрывать. И, кроме того, что выигрываем, на мой взгляд, стали показывать неплохую игру. Что первый тайм, что второй. Славия – хорошая команда. Причем, это команда, которая играет в футбол, а не строит у своих ворот автобусы или троллейбусы. Они выбрали свою модель игры и играют по ней. Не зря они обыграли БАТЭ и брестское Динамо.

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Сегодня наши ребята вышли собранными, был хорошый настрой, удалось забить неплохие мячи. Даже статистика говорит сама за себя – мы нанесли 21 удар, а команда соперника 2 или 3. Выиграли – и я счастлив. Идем дальше. Скоро игра с Белшиной. Это будет непростая игра, хоть они и аутсайдеры. Будем настраиваться и готовиться к матчу.

Не хочу себе брать какие-то лавры, но то, что мы каждого соперника разбираем досконально и доносим до ребят – это однозначно. Я не могу говорить за команду-соперника. За свою команду могу сказать, что мне нравится, когда команда атакует флангами и есть три-четыре футболиста, которые могут завершить эти атаки. Мы строим свою игру, а то, что у Славии сегодня что-то не пошло... Бывает.

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Тактически переиграть – это найти минусы у команды-соперника и вскрыть оборону. Предположим, раскрою секрет, мы увидели, что с Славией нужно как можно больше атаковать через фланги: фланговые защитники играют очень высоко и не всегда успевают закрывать эти зоны. Поэтому мы разработали план на игру, чтобы больше играть через фланги. У нас такая возможность есть. Плюс, есть хорошие фланговые защитники, которые могут так играть. Поэтому, мы так и играли. Делали то, что дало успех: сумели забить и выиграть", – цитирует Вернидуба официальный сайт Шахтера.

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