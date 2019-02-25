Вернидуб назвал ужасным сном разгромное поражение от Динамо

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился эмоциями после проигранного киевскому Динамо (0:5) матча 19-го тура УПЛ.

"Проиграли по игре, заслуженная победа Динамо. Все, что случилось, как главный тренер беру на себя. Будковский? Я рассчитываю на каждого из тех футболистов, которые есть в моей команде. Комментировать действия отдельных игроков не буду, сегодня проиграла вся команда. И во главе всего – я.

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Такого результата ничего не предвещало. Пропустили первый гол после хорошей контратаки Динамо, хотя у нас был момент. Пошла контратака, пропустили гол – недоработали в обороне. Второй мяч – не может один футболист обыгрывать четырех. Вся команда в этом виновата. Все пропущенные мячи – ошибки со стороны всей команды.

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Но смысл мне сейчас говорить, что сыграл плохо тот или иной, если 3-го числа у нас игра с Ворсклой. Прежде всего я готовил команду на сборах. В жизни всякое бывает. Обычно люди встают с колен. Нужно забыть эту игру как страшный сон и работать дальше", – цитирует Вернидуба Sport Arena.

Отметим, что "динамовцы" победили Зарю благодаря дублям Шапаренко и Вербича, а также голу Соля. В воскресенье Заря дома примет полтавскую Ворсклу, которая в отчетном туре разгромно уступила Карпатам.

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