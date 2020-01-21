Вернидуб назвал оптимальный формат УПЛ – специалист не верит, что лига готова к расширению

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб считает плохой идеей увеличения количества участников УПЛ до 16-ти.

"Если взять прошлый чемпионат, посмотрите, насколько проявляется интерес. Мне все равно хочется, чтобы в новом сезоне было 12 клубов. Считаю, пока это оптимальный вариант.

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Хотя все говорят о 16-ти, я не верю, что УПЛ начнет сезон с 16 клубами и закончит с таким же числом. Хоть убейте, но не верю в это", – сказал Вернидуб в программе Футбольный формат.

Напомним, со следующего сезона в УПЛ будет выступать 14 команд, а увеличение количества участников до 16-ти планируется в сезоне 2021/22.

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