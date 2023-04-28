"Я действительно сожалел, что так случилось. Я извинился. Понимал, что не имею никакого морального права так себя вести. Но это наша жизнь. Больше всего меня вывел из себя не судья. Когда возвращаешься к работе, и видишь, что делается то же самое... И это был только первый тур.

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Посмотрите, что сейчас делается с судейством. Не могу понять, почему все это происходит. Это не ошибки. Ошибки могут быть, но это одна и та же ошибка. Один и тот же момент в разных матчах трактуется совершенно по-разному... Это уже издевательство над футболом, над командами.

В каждой игре есть свой фаворит, которому очень хорошо помогают. Я в этом уверен на 100% Никто не сможет убедить в обратном", – сказал Вернидуб в интервью Sportarena.

Напомним, инцидент случился в поединке 1-го тура УПЛ в матче против Колоса – тогда наставник эмоционально воспринимал решения арбитра, из-за чего был удален. После этого Вернидуб нецензурно угрожал четвертому арбитру, замахнувшись на него.

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