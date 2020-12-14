"У них были очень сложные группы в Лиге чемпионов. Хотя лучше выступил Шахтер. Жаль, что немного не хватило, чтобы они прошли дальше в Лиге чемпионов. Не хочу говорить о позициях для усиления, у Динамо и Шахтера есть замечательные тренеры. Думаю, они лучше знают, что им нужно усилить. Надеюсь, что тренеры разберутся и усилят те позиции, которые необходимы.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – Динамо и Шахтер получили проходных соперников

У Динамо это линия атаки, это 100%, имею в виду нападающего. Шахтер тоже будет усиливаться, ведь не зря пишут, что может уйти Тайсон, Дентиньо. Все равно нужны футболисты для усиления. Думаю, игрокам Шахтера рано говорить о победе в Лиге Европы. Нужно сначала сделать, а потом говорить. Я сторонник того, что не нужно преждевременно о чем-то говорить", – сказал Вернидуб в комментарии Tribuna.

Добавим, что Динамо на стадии 1/16 финала ЛЕ встретится с Брюгге, а Шахтер с Маккаби Тель-Авив.

Динамо – Колос: Луческу со скандалами берет зимнее "чемпионство", или "Браво, Федерация" 14 лет спустя