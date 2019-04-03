Вернидуб назвал игрока Зари, который увлекается литературой

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал, как его подопечные относятся к литературе.

"Сложно сказать, как много игроков Зари уделяет время литературе. Знаю, что серьезными книгами увлекается Никита Каменюка. Часто видел его за чтением в самолете. Молодые ребята в этом направлении, вроде, тоже не отстают. Спрашиваю: читали ли они книги Марти Перарнау "Эволюция Гвардиолы" и "Пеп: конфиденциально" – говорят, что читали. Задал аналогичный вопрос по автобиографии Фергюсона, и снова многие дали утвердительный ответ.

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Конечно же футболист, который много читает, будет умнее игрока, который не читает. Он легче переваривает и усваивает получаемую информацию. Это 100 процентов. Человек, который мало читает, чего от него можно ожидать? Во время чтения книг, прежде всего, тренируешь свой мозг, развиваешь мышление, анализируешь. Нравится тебе книга или нет, все равно ты получаешь какую-то информацию, которую можно потом переосмыслить и сделать определенные выводы", – цитирует Вернидуба FootBoom.

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